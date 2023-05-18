По всей стране звучала воздушная тревога: была угроза атаки "Кинжалами"

Вечером 18 мая по всей стране прозвучали сирены. причиной стало то, что Россия подняла в атмосферу МиГ-31к – носитель аэробалистических ракет "Кинжал".

Вражеские самолеты поднялись в воздух на российской аэродроме "Саваслейка". Поэтому воздушная тревога раздалась во всех областях. Актуальную информацию о ситуации в регионах для вас собирал 24 Канал.

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"Непобедимое оружие" Путина

Во всех областях отбой тревоги, кроме тех, где она непрерывна. Также сохраняется угроза артобстрела в Никопольском районе. Берегите себя!Воздушную тревогу объявили по всей Украине. Кроме того, непрерывная тревога раздается на территории Луганской области и временно оккупированной Автономной республики Крым.

Аэробалистические ракеты "Кинжал", носителями которых являются МиГ-31К, распиаренное пропагандой оружие. В России называли фактически непобедимой и утверждали, что системы ПВО просто не могут сбить их.

И все изменилось после того, как наши воины освоили ЗРК Patriot. 4 мая на аэродроме "Саваслейка" россияне снова подняли МиГи и запустили ракету "Кинжал" по Украине. Украинские воины стали первыми в мире, уничтожившими эту российскую ракету – ее обломки упали в Киеве.

16 мая враг решил повысить ставки и во время массированной атаки ночью решил помимо крылатых ракет и дронов запустить еще 6 аэробалистических ракет. Наши защитники снова продемонстрировали невероятный результат – все цели уничтожили, включая "неуловимые ракеты" россиян.

В России в это время придумали себе победу и заявили о якобы уничтожении ЗРК Patriot. Однако в Белом доме не подтвердили повреждений, а спикер Воздушных сил Юрий Игнат заверил, что уничтожить этот ЗРК одним "Кинжалом" невозможно. В то же время если система получила незначительные повреждения, то наши специалисты все быстро починят.

В то же время в Пентагоне заявили, что одна система Patriot все же получила повреждения, но ее починили и ЗРК снова в строю и защищает наше небо.