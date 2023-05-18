Ворожі літаки піднялися у повітря на російської аеродромі "Саваслейка". Тому повітряна тривога пролунала у всіх областях. Актуальну інформацію про ситуацію в регіонах для вас збирав 24 Канал.

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21:24 У всіх областях відбій тривоги, крім тих, де вона безперервна. Також зберігається загроза артобстрілу в Нікопольському районі. Бережіть себе!

20:54 Повітряну тривогу оголосили по всій Україні. Крім того, безперервна тривога лунає на території Луганської області та тимчасово окупованої Автономної республіки Крим.

"Непереможна зброя" Путіна

Аеробалістичні ракети "Кинджал", носіями яких є МіГ-31К, розпіарена пропагандою зброя. У Росії її називали фактично непереможною і стверджували, що системи ППО просто не можуть збити їх.

Та все змінилося після того, як наші воїни освоїли ЗРК Patriot. 4 травня на аеродромі "Саваслейка" росіяни знову підняли МіГи і запустили ракету "Кинджал" по Україні. Українські воїни стали першими у світі, хто знищив цю російську ракету – її уламки впали в Києві.

16 травня ворог вирішив підвищити ставки і під час масованої атаки вночі вирішив крім крилатих ракет та дронів запустити ще 6 аеробалістичних ракет. Наші захисники знову продемонстрували неймовірний результат – усі цілі знищили, включно з "невловимими ракетами" росіян.

У Росії тим часом вигадали собі перемогу і заявили про нібито знищення ЗРК Patriot. Однак у Білому домі не підтвердили пошкоджень, а речник Повітряних сил Юрій Ігнат запевнив, що знищити цей ЗРК одним "Кинджалом" неможливо. Водночас якщо система зазнала незначних пошкоджень, то наші спеціалісти все швидко полагодять.

Водночас у Пентагоні заявили, що одна система Patriot все ж зазнала пошкоджень, але її полагодили і ЗРК знову в строю та захищає наше небо.