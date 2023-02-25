Раздались воздушные тревоги по всей территории Украины около 09:20. Причиной включения сирен стал подъем ракетоносителя "Кинжалов" МиГ-31К. По состоянию на 09:55 последовали отбои. Будьте осторожны, когда будете покидать укрытия.

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Карта воздушных тревог на 09:35 25 февраля / Скриншот

Его можно сбить только в фейсбуке. На каких-то телеграм-каналах или еще где-нибудь. Мы не можем сбивать эту цель. Я лично не видел, кто это публиковал, ну и призываю все же доверять официальным источникам. Если бы мы сбивали "Кинжал" нашими средствами ПВО, первыми бы прокричали, что нам удалось это сделать,

– подчеркнул он.