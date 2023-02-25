Раздались воздушные тревоги по всей территории Украины около 09:20. Причиной включения сирен стал подъем ракетоносителя "Кинжалов" МиГ-31К. По состоянию на 09:55 последовали отбои. Будьте осторожны, когда будете покидать укрытия.

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Воздушная тревога была по всей Украине

Карта воздушных тревог на 09:35 25 февраля / Скриншот

Украина не может сбивать "Кинжалы"