Пролунали повітряні тривоги по всій території України близько 09:20. Причиною увімкнення сирен став підйом ракетоносія "Кинджалів" МіГ-31К. Станом на 09:55 пішли відбої. Будьте обережними, коли покидатимете укриття.

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Карта повітряних тривог станом на 09:35 25 лютого / Скриншот

Його можна збити тільки у фейсбуку. На якихось телеграм-каналах чи ще десь. Ми не можемо збивати цю ціль. Я особисто не бачив, хто це публікував, ну і закликаю все ж таки довіряти офіційним джерелам. Якби ми збивали "Кинджал" нашими засобами ППО, першими б прокричали, що нам вдалося це зробити,

– наголосив він.