Пролунали повітряні тривоги по всій території України близько 09:20. Причиною увімкнення сирен став підйом ракетоносія "Кинджалів" МіГ-31К. Станом на 09:55 пішли відбої. Будьте обережними, коли покидатимете укриття.

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Повітряна тривога була по всій Україні


Карта повітряних тривог станом на 09:35 25 лютого / Скриншот

Україна не може збивати "Кинджали"