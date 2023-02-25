Пролунали
повітряні тривоги по всій території України близько 09:20. Причиною увімкнення сирен став підйом ракетоносія "Кинджалів" МіГ-31К. Станом на 09:55 пішли відбої. Будьте обережними, коли покидатимете укриття.
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Кількість масованих ракетних ударів зменшилась: у Повітряних силах назвали причину Повітряна тривога була по всій Україні 09:24. Моніторинговий канал Monitor повідомив про зліт винищувача МіГ-31К. Нагадуємо, що це носій гіперзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал". Наявні в Україні засоби ППО не мають можливості її збити. Тож сирени лунають по всій Україні. Зауважимо, що ракетоносій "Кинджалів" можуть супроводжувати також інші повітряні судна ворога. До прикладу, винищувачі Су-30М. Станом на 09:32 карта повітряних тривог почервоніла повністю. Тож наразі кожна з областей нашої держави під загрозою ракетного удару "Кинджалом", який ворог може випустити з МіГ-31К. Карта повітряних тривог станом на 09:35 25 лютого / Скриншот Достеменно невідомо, де саме ворог підняв МіГ-31К. Але оскільки "Бєларускі Гаюн" не пише, що з території Білорусі, то можна припустити, що таки з Росії. Водночас у Monitor зауважили, що не володіють підтвердженою інформацією щодо зльоту ракетоносіїв у Білорусі чи "Саваслейці" в Росії. Відомо наразі лише про те, що 4 повітряні судна підняли у повітря з аеродрому Ахтубінськ, що на півночі Астраханської області. 09:40 нарешті надійшло повідомлення від "Беларускі Гаюн". У ньому наголошують, що МіГ-31К злітав не з території Білорусі. Користувачів мережі попрохали перевіряти інформацію та не поширювати вигадки. Україна не може збивати "Кинджали" Кількома днями раніше речник Повітряних сил Юрій Ігнат спростував чутки про те, що Україна буцімто збила ракети "Кинджал". За його словами, з наявними в нашої держави системами, знищувати Х-47м2 можна хіба у соцмережах.
Його можна збити тільки у фейсбуку. На якихось телеграм-каналах чи ще десь. Ми не можемо збивати цю ціль. Я особисто не бачив, хто це публікував, ну і закликаю все ж таки довіряти офіційним джерелам. Якби ми збивали "Кинджал" нашими засобами ППО, першими б прокричали, що нам вдалося це зробити,
– наголосив він. Тож ми вкотре закликаємо вас не ігнорувати повітряну тривогу. Слід розуміти, що ворог надзвичайно підступний. І він може завдати ракетного удару у будь-яку мить. Тож залишайтеся в укриттях доти, поки не буде сигналу про відбій. Це може врятувати вам життя.