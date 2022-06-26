По всей территории Украины воздушная тревога: направляйтесь в укрытие

В настоящее время тревогу объявили почти во всех областях Украины. Опасность ракетных ударов возникла примерно в 18:40.

Сначала ракетную опасность объявили на Севере и в Центральной Украине и впоследствии она распространилась на всю территорию.

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Около 18:40 воздушную тревогу объявили в нескольких областях Украины. Речь идет о:

Житомирской;

Киевской;

Черниговской;

Винницкой;

Черкасской.

После этого тревога прозвучала почти одновременно и в других регионах страны.

Карта воздушных тревог по состоянию на 19:00 26 июня / Скриншот 24 канала

Отметим, что воздушная тревога в Луганской области продолжается с 4 апреля уже 83-й день. Также, нет информации о ракетной опасности с временно оккупированной Херсонской области и в Крыму, потому что россияне выключили там украинскую систему оповещения.

Что делать во время воздушной тревоги

Украинцам, живущим вдали от боевых действий все равно нельзя пренебрегать сигналами воздушной тревоги. К сожалению, с начала полномасштабной войны России против Украины, на нашей земле не имеет полностью безопасных территорий. Российские захватчики обстреляли уже почти все регионы страны и часто бьют по гражданским объектам.

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После сирены следует выключить газ, свет, воду и немедленно уйти в ближайшее укрытие. С собой взять воду, повербанк, документы и еду. Сообщите о ракетной опасности соседям и помогите спуститься в укрытие людям, которые не могут это сделать самостоятельно. Если же укрытие не является надежным или его вообще нет, то ищите безопасное место по правилу "двух стен". Не оставляйте укрытие до отбоя воздушной тревоги, которая также оповещается звуковым сигналом.

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