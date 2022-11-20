Российские военные продолжают терпеть поражения на фронте. Поэтому они не прекращают атак по мирному населению. Так, утром 20 ноября украинцев предупредили о вероятной угрозе ракетного удара. Сигнал о воздушной тревоге объявляли по всей территории нашей страны.

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Откуда была угроза удара

Как отмечают в телеграм-канале monitor , сначала говорилось об вероятном запуске ракет стратегической авиацией в режиме радиомолчания. Через несколько минут поступило сообщение о подъеме в небе над Беларусью истребителя МиГ-31К.

Напомним, что это тот самый ракетоноситель гиперзвуковой ракеты "Кинжал", которую не могут сбить силы ПВО. Добавим, что этот самолет всегда сопровождают 2 – 3 истребителя Су-30.

В телеграм-канале "Беларускі Гаюн" расписали активность Миг-31К в это утро. Следовательно , судно с бортовым номером RF-92333:

в 08:57 пошло на взлет на аэродроме Барановичи;

уже в 09:10 наблюдали его пролет над Мачулищами;

а в 09:13 над Октябрьским, очевидцы отметили, что истребитель летит на восток;

уже в 09:20 он совершил пролет над Октябрьским в сторону Юга.

Полеты МиГ-31К могут быть для демонстрации россиянами мышц. Но не стоит забывать о том, что враг крайне коварен. Поэтому он может нанести удар именно в тот момент, когда никто этого не ожидает. Поэтому ни в коем случае не игнорируйте сигналы о воздушной тревоге. Находитесь в укрытиях, пока не будет сигнала об отбое.

Напомним, что МиГ-31К поднимался в воздух во время последнего массированного ракетного удара по объектам инфраструктуры 17 ноября. Заметим, что обычно во время атак оккупанты ракетоноситель "Кинжалов" не выводят. Поэтому э то было довольно странное решение, но оно заставило сильно переживать украинцев.

Чем опасны "Кинжалы"

Прежде всего напомним, что для атаки по Винницкой области враг 7 августа использовал именно "Кинжалы". Подчеркнем, что это самые современные ракеты, которые имеет на вооружение Россия.

Основная опасность этой ракеты, отмечает военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков, – в ее скорости. Она твердотопливная и поднимается вместе со своим ракетоносителем на высоту более 10 километров. И способна такая ракета развивать скорость 4 километра в секунду .

То есть 14 400 километров в час. А это значит, что на такой скорости сбить ракету имеющимися в Украине средствами ПВО невозможно. Именно поэтому сирены включаются повсюду, а людей призывают не покидать укрытий.