Російські військові продовжують зазнавати поразок на фронті. Тож вони не припиняють атак по мирному населенню. Так, зранку 20 листопада українців попередили про ймовірну загрозу ракетного удару. Сигнал про повітряну тривогу оголошували по всій території нашої країни.

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Звідки була загроза удару

Як зазначають у телеграм-каналі monitor, спочатку мовилося про імовірний запуск ракет стратегічною авіацією у режимі радіомовчання. Через кілька хвилин надійшло повідомлення про підйом у небі над Білоруссю винищувача МіГ-31К.

Нагадаємо, що це той самий ракетоносій гіперзвукової ракети "Кинджал", яку не можуть збити сили ППО. Додамо, що цей літак завше супроводжують 2 – 3 винищувачі Су-30.

У телеграм-каналі "Беларускі Гаюн" розписали активність Міг-31К цього ранку. Отже, судно з бортовим номером RF-92333:

об 08:57 пішло на зліт на аеродромі Барановичі;

вже об 09:10 спостерігали його проліт над Мачулищами;

а об 09:13 – над Октябрським, очевидці зазначили, що винищувач летить на схід;

уже об 09:20 він здійснив проліт над Октябрським у сторону Півдня.

Польоти МіГ-31К можуть бути для демонстрації росіянами м'язів. Але не варто забувати про те, що ворог вкрай підступний. Тож він може здійснити удар саме у той момент, коли ніхто на це не очікує. Тож ні в якому разі не ігноруйте сигналів про повітряну тривогу. Перебувайте в укриттях доти, поки не буде сигналу про відбій.

Нагадаємо, що МіГ-31К підіймали у повітря під час останнього масованого ракетного удару по об'єктах інфраструктури 17 листопада. Зауважимо, що зазвичай під час атак окупанти ракетоносій "Кинджалів" не виводять. Тож це було досить дивне рішення, але воно змусило добряче переживати українців.

Чим небезпечні "Кинджали"

Передовсім нагадаємо, що для атаки по Вінниччині ворог 7 серпня використовував саме "Кинджали". Підкреслимо, що це найсучасніші ракети, які має на озброєння Росія.

Основна небезпека цієї ракети, наголошує військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков, – у її швидкості. Вона твердопаливна та підіймається разом зі своїм ракетоносієм на висоту понад 10 кілометрів. І здатна така ракета розвивати швидкість у 4 кілометри на секунду.

Себто 14 400 кілометрів на годину. А це означає, що на такій швидкості збити ракету наявними в Україні засобами ППО неможливо. І саме тому сирени вмикаються всюди, а людей закликають не покидати укриттів.

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