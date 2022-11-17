Відповідну інформацію повідомила моніторингова група. Це трапилось орієнтовно о 9 годині ранку 17 листопада.

Зауважте У Білорусі зафіксували польоти МіГ-31, ймовірно, з ракетою "Кинджал", – ЗМІ

В Білорусі зафіксували виліт МіГ-31

Зліт МіГ-31К повітряно-космічних сил Росії з реєстраційним номером RF-92333,

– повідомила група.

За її даними, виліт відбувся о 9 ранку з білоруського селища Мачулищі. Окрім того, за даними моніторингової групи, о:

8:47 в Барановичах був зліт винищувача;

о 9:09 – винищувач пролетів на північний схід в Жовтневому;

о 9:14 – був проліт 2-го винищувача на південний захід також в Жовтневому.