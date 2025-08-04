По всей Украине объявили тревогу: в небо взлетел МиГ-31К

Утром 4 июля по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. В России взлетел МиГ-31К.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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Из-за чего объявили тревогу в Украине?

В 8:55 по всей Украине объявили тревогу из-за ракетной опасности. В России зафиксирован взлет носителя аэробаллистических ракет "Кинжал" – МиГ-31К.

Уже в 8:56 Воздушные силы предупредили о скоростной цели на Черниговщине в направлении Киевщины. Через мгновение защитники неба отметили, что "Кинжал" движется в направлении Житомира, а затем – Хмельницкой области. СМИ сообщили о взрывах в регионе.

После россияне пустили еще одну ракету. Скоростная цель снова летела курсом на Житомирщину, а оттуда – на Хмельнитчину.

Предварительно, враг бил "Кинжалами" по Староконстантинову. Два взрыва прозвучали в пределах Хмельницкого района Хмельницкой области.

В то же время взрывы, которые слышат украинцы в других регионах – это звук от "Кинжала", который пролетает на гиперзвуковой скорости. Возникает такое явление, как "конус Маха". Если звук долетел до человека, то ракета уже пролетела.