Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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Воздушная тревога в Украине

К слову, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозу ударных БПЛА для всех областей, взрывы, а также о последствиях российских атак читайте в телеграмм-канале 24 Канала.

Днем в среду, 18 июня, по областям начали раздаваться сигналы воздушной тревоги. Так, воздушную тревогу объявили по всей стране.

Она связана с ракетной опасностью. О вражеской угрозе для Украины в Воздушных силах сообщили в 11:43.

Там проинформировали о взлете вражеского МиГ-31К. В частности, его взлет зафиксировали с российского аэродрома Саваслейка.

Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижегородская область России),

– указывают в ВС.

Военные в 11:53 сообщили о том, что на Черниговщине – вражеский разведывательный БпЛА.

"Привлечены средства по его сбиванию", – отметили они.

В 12:03 по областям начали объявлять отбои воздушной тревоги.

24 Канал отмечает, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и призывает всех украинцев находиться в укрытиях гражданской защиты.