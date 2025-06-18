Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

Дивіться також Будинки, підприємства та склади: в ОВА розповіли, що саме постраждало від удару в Запоріжжі

Повітряна тривога в Україні

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.

Вдень у середу, 18 червня, по території Україні почали лунали сигнали повітряної тривоги. Так, по всій країні оголосили повітряну тривогу.

Вона повʼязана із ракетною небезпекою. Про ворожу загрозу для України в Повітряних силах повідомили об 11:43