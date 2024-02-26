По всей Украине объявляли воздушную тревогу: в России взлетал МиГ

На территории Украины, во всех областях, 26 февраля около 12:40 объявили воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К, который является носителем сверхзвуковой ракеты "Кинжал". Уже через час сообщили об отбое угрозы.

О потенциальной опасности сообщили мониторинговые группы и командование Воздушных сил.

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"Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К", – говорится в сообщении ПС.

Карта воздушных тревог по состоянию на 12:40:

Все области красные из-за угрозы атак / Скриншот

Чем опасен МиГ-31К

Заметим, что МиГ-31К может нести аэробаллистические ракеты Кинжал, что представляет угрозу для всех областей страны.

"Кинжал" трудно сбивать из-за ее траектории движения.

До весны прошлого года украинские военные не сбивали "Кинжалы". Однако в мае силы ПВО впервые уничтожили российский "Кинжал" с помощью комплекса Patriot, предоставленного Украине партнерами.

. До отбоя тревоги украинцев призвали перейти в укрытие, или по крайней мере воспользоваться правилом четырех стен.

К слову, сегодня, 26 февраля, в Киеве звучал сигнал сирены из-за технических работ в системе оповещения. При этом воздушную тревогу не объявляли. Сирену слышали почти во всех районах столицы, сообщали мониторинговые телеграмм-каналы. Тот факт, что это были технические работы подтвердили в КГГА.