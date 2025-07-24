По всей Украине объявляли воздушную тревогу: в небе фиксировали МиГ-31К

В четверг, 24 июля, россияне снова подняли в небо МиГ-31К. Из-за этого по всей стране объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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Что известно о тревоге из-за МиГ-31К 24 июля?

Так, воздушную тревогу объявили в 15;46. Защитники неба предупредили о ракетной опасности по всей территории Украины из-за взлета истребителя МиГ-31К.

Уже в 16:08 тревогу из-за МиГов в Украине отменили.

Где сейчас объявлена воздушная тревога: смотрите на карте

Заметим, что МиГ-31К является носителем аэробаллистических ракет "Кинжал", которые способны за считанные минуты достигать любого региона Украины. В большинстве случаев вылеты не боевые, однако предсказать, когда будут реальные пуски невозможно. Если в России взлетает российский МиГ-31К, то в Украине непременно объявляют воздушную тревогу.

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Ракета "Кинжал" может поражать цели на расстоянии до 2 000 километров, а ее скорость максимальная скорость – 10 Махов, то есть примерно до 12 000 километров в час.