О взлете МиГ-31К Воздушные силы объявили около 9 вечера. Но довольно быстро вражеский истребитель отошел от пусковых рубежей.
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Ситуация в воздушном пространстве
21:44, 12 июля
Актуальная карта воздушных тревог
Сейчас воздушная тревога объявлена в таких областях:
21:43, 12 июля
Отбой угрозы по МиГ-31К.
21:23, 12 июля
Воздушные силы сообщили, что зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка". Тревога объявлена по всей стране.
Напомним, что ракета Х-47м2 ""Кинжал" представляет угрозу для всех регионов страны. Она может долететь до любого населенного пункта Украины за считанные минуты.