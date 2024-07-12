Про зліт МіГ-31К Повітряні сили оголосили близько 9 вечора. Але доволі швидко ворожий винищувач відійшов від пускових рубежів.

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Ситуація у повітряному просторі

21:44, 12 липня Актуальна мапа повітряних тривог Наразі повітряна тривога оголошена в таких областях:

21:43, 12 липня Відбій загрози по МіГ-31К.

21:23, 12 липня Повітряні сили повідомили, що зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка". Тривога оголошена по всій країні.

Нагадаємо, що ракета Х-47м2 "Кинджал" становить загрозу для всіх регіонів країни. Вона може долетіти до будь-якого населеного пункту України за лічені хвилини.

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