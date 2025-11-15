В 09:43 Воздушные силы сообщили о взлете МиГ-31К. Мониторы уточнили, что борт подняли с аэродрома "Саваслейка", сообщает 24 Канал.

Что известно о воздушной угрозе Украине?

Для части регионов Украины почти одновременно объявили опасность, связанную с возможным применением врагом баллистического вооружения с северо-восточного направления.

В 09:48 мониторы начали писать о том, что россияне таки совершили пуски "Кинжалов".

Также отмечается, что в небе уже два борта МиГ-31К.

По состоянию на 09:50 ракеты в воздушном пространстве Украины не фиксируют. Скорее всего, оккупанты имитировали пуски.

В 09:54 стало известно, что борта отправились на посадку. Начались отбои по областям.

Напомним, что Украина научилась эффективнее противодействовать "Кинжалам". Так, сбивать российские аэробалистические ракеты удается с помощью обновленного комплекса РЭБ "Лима" и народной песни.

Каковы последствия последних обстрелов Украины?