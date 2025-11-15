В 09:43 Воздушные силы сообщили о взлете МиГ-31К. Мониторы уточнили, что борт подняли с аэродрома "Саваслейка", сообщает 24 Канал.
Что известно о воздушной угрозе Украине?
Для части регионов Украины почти одновременно объявили опасность, связанную с возможным применением врагом баллистического вооружения с северо-восточного направления.
В 09:48 мониторы начали писать о том, что россияне таки совершили пуски "Кинжалов".
Также отмечается, что в небе уже два борта МиГ-31К.
По состоянию на 09:50 ракеты в воздушном пространстве Украины не фиксируют. Скорее всего, оккупанты имитировали пуски.
В 09:54 стало известно, что борта отправились на посадку. Начались отбои по областям.
Напомним, что Украина научилась эффективнее противодействовать "Кинжалам". Так, сбивать российские аэробалистические ракеты удается с помощью обновленного комплекса РЭБ "Лима" и народной песни.
Каковы последствия последних обстрелов Украины?
- В ночь на 15 ноября противник атаковал 3 аэробалистическими ракетами "Кинжал" и 135 БПЛА. По состоянию на 09:00 силы ПВО обезвредили два "Кинжала" и 91 вражеский дрон на севере, юге и востоке страны.
- В частности над Днепропетровской областью защитники неба сбили 16 беспилотников.
- Враг направил дроны на Днепр. В городе вспыхнуло сразу несколько пожаров. Повреждены частные предприятия.