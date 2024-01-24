Днем 24 января в Украине объявлено о воздушной угрозе. Взлетел носитель гиперзвуковой ракеты "Кинжал".

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Вся Украина "покраснела"

Воздушные силы сообщили об угрозе из-за взлета МиГ-31К. Он слетел с аэродрома "Моздок". Пока о пусках ракет не сообщали. Однако враг непредсказуем, поэтому лучше пройдите до ближайшего укрытия.

Помните, обычная осторожность может сохранить жизнь. Также можно пользоваться правилом двух стенок.

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