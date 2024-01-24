Вдень 24 січня в Україні оголошено про повітряну загрозу. Злетів носій гіперзвукової ракети "Кинджал".
Дивіться також Найбільш недооцінене військо: чому Україна опустилася на 18 місце найсильніших армій світу
Вся Україна "почервоніла"
Повітряні сили повідомили про загрозу через зліт МіГ-31К. Він злетів із аеродрому "Моздок". Наразі про пуски ракет не повідомляли. Однак ворог непередбачуваний, тому краще пройдіть до найближчого укриття.
Пам'ятайте, звичайна обережність може зберегти життя. Також можна скористатися правилом двох стін.
ЗСУ збили Іл-76
- Повітряну тривогу оголосили майже одразу ж після того, як стало відомо, що у Росії, в Бєлгородській області, збили Іл-76. Всі, хто був на борту, загинув. У ЗСУ підтвердили український медіа, що це – робота наших захисників. Російські ЗМІ пишуть, що губернатор регіону та МНС виїхали до Корчанського району, де, ймовірно, і могло здійснити невдалу посадку десь у полі повітряне судно.
- У Росії фактично підтвердили збиття Іл-76. Однак там не розкривають жодних деталей.
- Також у мережу виклали відео. На ньому можна побачити останній політ судна. Видно, що літак перехилений вбік і різко втрачає висоту. За якусь мить він губиться з поля зору за будинками. А потім можна почути вибух і побачити, як у небо здіймається полум'я від зіткнення.