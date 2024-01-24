Вдень 24 січня в Україні оголошено про повітряну загрозу. Злетів носій гіперзвукової ракети "Кинджал".

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Вся Україна "почервоніла"

Повітряні сили повідомили про загрозу через зліт МіГ-31К. Він злетів із аеродрому "Моздок". Наразі про пуски ракет не повідомляли. Однак ворог непередбачуваний, тому краще пройдіть до найближчого укриття.

Пам'ятайте, звичайна обережність може зберегти життя. Також можна скористатися правилом двох стін.

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