Украинский институт запустил масштабную акцию ко Дню Независимости по всему миру

Украина сегодня, 24 августа, празднует День Независимости. Это 33 годовщина со дня ее провозглашения. В честь этого украинцы по всему миру организовали масштабную акцию.

Соучредитель цифрового сообщества "Стрічка" Игорь Щедрин рассказал 24 Каналу, что сутью акции украинского института является подчеркнуть очень важную вещь, а именно благодарность миллионам людей по всему миру, которые приложились к поддержке нашего государства. Многие пишут добрые слова для украинцев, а за словами, обычно, идут действия.

Смотрите также Самая красивая страна на карте мира: какие места Украины стоит показать друзьям из-за рубежа

Суть акции

Игорь Щедрин отметил, что в основу акции в честь Дня Независимости Украины положены слова, которые говорят иностранные граждане украинцам. Они будут появляться на билбордах в аэропортах по всему миру.

К акции присоединяются десятки организаций Украины, те кто входит в цифровую глобальную сообщество "Лента". Есть люди, которые готовы нас поддерживать, поэтому это событие именно об этом,

– сказал он.

Кто будет участвовать в акции

Щедрин отметил, что к этой инициативе присоединились украинцы из разных уголков мира, в частности из Дании, Германии, Финляндии, Норвегии, Швеции, Польши, Чехии, Испании, Соединенных Штатов Америки, Италии, Франции, Эстонии, Словакии, Бельгии, Японии, Канады, Перу, Азербайджана, Южно-Африканской республики, Швейцарии, Литвы и Антарктиды.

"Такие акции солидарности украинцев охватывают все континенты", – отметил соучредитель цифрового сообщества "Лента".