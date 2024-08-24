Співзасновник цифрової спільноти "Стрічка" Ігор Щедрін розповів 24 Каналу, що суттю акції українського інституту є підкреслити дуже важливу річ, а саме вдячність мільйонам людей по всьому світу, які доклались до підтримки нашої держави. Багато хто пише добрі слова для українців, а за словами, зазвичай, йдуть дії.

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Суть акції

Ігор Щедрін зазначив, що в основу акції на честь Дня Незалежності України покладено слова, які говорять іноземні громадяни українцям. Вони з'являтимуться на білбордах в аеропортах по всьому світу.

До акції долучаються десятки організацій України, ті хто входить у цифрову глобальну спільноту "Стрічка". Є люди, які готові нас підтримувати, тому ця подія саме про це,

– сказав він.

Хто братиме участь в акції

Щедрін наголосив, що до цієї ініціативи долучились українці з різних куточків світу, зокрема із Данії, Німеччини, Фінляндії, Норвегії, Швеції, Польщі, Чехії, Іспанії, Сполучених Штатів Америки, Італії, Франції, Естонії, Словаччини, Бельгії, Японії, Канади, Перу, Азербайджану, Південно-Африканської республіки, Швейцарії, Литви та Антарктиди.

"Такі акції солідарності українців охоплюють всі континенти", – зауважив співзасновник цифрової спільноти "Стрічка".