В Воздушных Силах объяснили, что тревога связана со взлетом российских истребителей, которые могут пускать гиперзвуковые ракеты.

Смотрите также Еще 1300 оккупантов, танки и ПВО: безумные потери врага на 22 мая

Украина вся – "покраснела"

Так, в 9:33 стало известно, что в небо оккупанты подняли МиГ-31К. Сразу по всей Украине начали реветь сирены, предупреждая об опасности.

Уже в 9:38 Воздушные силы сообщили о взлете еще одного МиГа. Оба взлетели с аэродрома Саваслейка Нижегородской области.

Напомним, что МиГ-31К является носителем "Кинжалов". Истребитель может нести одну такую ракету. "Кинжал" принадлежит к новейшим ракетным комплексам из России. Дальностью полета этой ракеты составляет 2 тысячи километров. Потому, к сожалению, она способна поразить любую точку на территории Украины. К тому же "Кинжал" имеет высокую скорость полета - в Харьков он может подлететь менее чем за 2 минуты, в Киев - менее чем за 4, в Ужгород - менее чем за 7.

Отметим, что с начала полномасштабного вторжения Россия выпустила по Украине более 80 таких ракет по состоянию на начало апреля 2024 года.

В 9:52 российские борта отошли от пусковой зоны. По областям начали отменять тревоги.