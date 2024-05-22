У Повітряних силах пояснили, що тривога пов'язана зі злітом російських винищувачів, які можуть пускати гіперзвукові ракети.

Дивіться також Ще 1300 окупантів, танки та ППО: шалені втрати ворога на 22 травня

Україна вся – "почервоніла"

Так, о 9:33 стало відомо, що у небо окупанти підняли МіГ-31К. Одразу по всій Україні почали ревіти сирени, попереджаючи про небезпеку.

Вже о 9:38 Повітряні сили повідомили про зліт ще одного МіГа. Обидва злетіли з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області.

Нагадаємо, що МіГ-31К є носієм "Кинджалів". Винищувач може нести одну таку ракету. "Кинджал" належить до найновіших ракетних комплексів з тих, що має Росія. Дальністю польоту цієї ракети становить 2 тисячі кілометрів. Тому, на жаль, вона здатна уразити будь-яку точку на території України. До того, ж "Кинджал" має високу швидкість польоту – до Харкова він може підлетіти менш ніж за 2 хвилини, до Києва – менш ніж за 4, до Ужгорода – менш ніж за 7.

Зазначимо, від початку повномасштабного вторгнення Росія випустила по Україні понад 80 таких ракет станом на початок квітня 2024 року.