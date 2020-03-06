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      По иску Порошенко прокуратура открыла дело против Дубинского

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      Офис генерального прокурора Украины открыл дело против народного депутата от "Слуги народа" Александра Дубинского. Все из-за вероятного направленного неправдивого сообщения о преступлении пятого президента Петра Порошенко.

      Против Дубинского открыли дело, написал в своем фейсбуке адвокат Порошенко Игорь Головань.

      Интересно Рябошапка не захотел подписывать ничтожное подозрение Порошенко, – Шабунин о причине отставки

      Офис генпрокурора, выполняя судебное решение, отреагировал на клеветнические обвинения Дубинского в отношении Петра Порошенко. Зарегистрировано уголовное производство о заведомо неправдивом сообщении о совершении преступления,
      – написал адвокат.

      К своему посту он также прикрепил выписку из Единого реестра досудебных расследований. Стоит отметить, что процессуальное руководство по этому делу, в частности, осуществляют Руслан Рябошапка и Виталий Касько, которые больше не работают в прокуратуре.

      Органом расследования является центральный аппарат Государственного бюро расследований.

      О какой вероятной клевете говорится

      Говорится о деле против Петра Порошенко, которое было открыто по иску Александра Дубинского. Оно касается якобы неуплаты налогов пятым президентом. Ранее он сам заявил, что суд обязал ГБР закрыть это дело.

      Вторым решением по этому делу суд обязал правоохранителей открыть дело против самого Дубинского за возможное ложное сообщение о преступлении.


      Криминальные дела против Петра Порошенко / инфографика 24 канала

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Руслан Рябошапка Олександр Дубинский Офис генпрокурора Государственное бюро расследований Петр Порошенко
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