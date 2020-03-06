За позовом Порошенка прокуратура відкрила справу проти Дубінського

Офіс генерального прокурора України відкрив справу проти народного депутата від "Слуги народу" Олександра Дубінського. Усе через імовірне направдиве повідомлення про злочин п'ятого президента Петра Порошенка.

Проти Дубінського відкрили справу, написав у своєму фейсбуці адвокат Порошенка Ігор Головань.

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Офіс генпрокурора, виконуючи судове рішення, відреагував на наклепницькі звинувачення Дубінського щодо Петра Порошенка. Зареєстровано кримінальне провадження про завідомо неправдивого повідомлення про вчинення злочину,

– написав адвокат.

До свого поста він також прикріпив витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Варто зазначити, що процесуальне керівництво у цій справі, зокрема, здійснюють Руслан Рябошапка і Віталій Касько, які більше не працюють у прокуратурі.

Органом розслідування є центральний апарат Державного бюро розслідувань.

Про який імовірний наклеп мовиться

Мовиться про справу проти Петра Порошенка, яка була відкрита за позовом Олександра Дубінського. Вона стосується буцімто несплати податків п'ятим президентом. Раніше він сам заявив, що суд зобов'язав ДБР закрити цю справу.

Другим рішенням у цій справі суд зобов'язав правоохоронців відкрити справу проти самого Дубінського через можливе неправдиве повідомлення про злочин.



Кримінальні справи проти Петра Порошенка / інфографіка 24 каналу