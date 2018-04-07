По примеру Германии: в ВСУ появится новый род войск

В Вооруженных Силах Украины ожидается пополнение – планируют создать отдельный медицинский род войск.

Такой род войск в Украине может появиться по примеру Вооруженных сил Германии.

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Об этом рассказал начальник Главного военно-медицинского управления – начальник медицинской службы ВСУ Украины – полковник медицинской службы Игорь Хоменко, передает "Главком".

Он подтвердил, что пример реформирования взят с медицинской службы вооруженных сил ФРГ.

По словам Хоменко, было изучено немало систем в других армиях, однако система Бундесвера, представляется наиболее подходящей для Украины.

Мы изучили большинство систем союзников, но на текущем этапе и на перспективу для нас наиболее короткий путь – это, действительно, система Бундесвера, которая была выбрана в сотрудничестве с иностранными советниками,

– рассказал Игорь Хоменко.

Полковник медслужбы отметил, что украинская система на 100% не будет копировать немецкую, а лишь использует ее основные принципы

"Единственный орган управления медицинским обеспечением, единая вертикаль подчинения, медики будут отвечать за медицинское обеспечение, от них заберут несвойственные им функции", – пояснил начальник медицинской службы ВСУ Украины.

На сегодня в ВСУ более 20 тысяч медиков. Если будет создан отдельный род войск, то туда войдет примерно 25 тысяч военнослужащих.

По прогнозам медицинскую реформу в украинской армии планируют воплотить до 2021 года.

Напомним, накануне Верховная Рада окончательно переименовали "десантников" в Высокомобильные десантные войска ВСУ.