По требованию Зеленского заявление на увольнение написал "не полезный государству" чиновник

Речь идет о начальнике Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Андрее Куринском. Накануне, 12 августа, во время совещания в Олевске на тему незаконной добычи янтаря президент назвал Куринского непосредственным участником схемы и требовал его увольнения.

Куринский в ответ на обвинения президента Зеленского заявил о клевете, однако 13 августа таки написал заявление на увольнение, фото которого опубликовал в своем Facebook.

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Также Куринский опубликовал открытое письмо к Зеленскому, в котором отрицал причастность к незаконной добыче янтаря и подчеркнул: информация президента ошибочна.

12 августа в городе Олевск Житомирской области состоялось совещание под вашим председательством, во время которого вы заявили о моей причастности к незаконной добыче янтаря и участию в "янтарных схемах". Сообщаю, что вас сознательно или бессознательно ввели в заблуждение,

– написал Куринский.

Однако добавил: "Вы настойчиво предложили мне написать заявление об увольнении, мотивируя это тем, что я "государству не нужен", что я и сделал".



Фото заявления на увольнение / Facebook Куринского

Примечательно, что в заявлении чиновник просит уволить его не по собственному желанию, а по соглашению сторон.

Почему увольняется Куринский?

12 августа во время визита в Житомирскую область президент Зеленский призвал руководителей силовых органов области сложить свои полномочия, поскольку они не способны бороться против незаконной добычи янтаря. В этот же день глава государства созвал совещание из-за деятельности "янтарной мафии".



"Я не буду сейчас называть все фамилии, я думаю, эти люди сейчас нас слушают. Лучший вариант – чтобы они собирали свои вещи и сменили страну своего проживания, это будет для них мягкий вариант", – заявил тогда Зеленский.

К слову: после визита Зеленского на Житомирщину прокуратура начала расследовать возможную причастность правоохранителей к контрабанде незаконно добытого янтаря

Что известно об Андрее Куринском?

Родился в 1980 году, с июня 2014 года работает начальником Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства. Беспартийный, однако в 2015 году баллотировался в Житомирский областной совет от "Блока Петра Порошенко".



Имеет жену и двух дочерей. В декларации о доходах за 2018 год доход семьи указан в 1 миллион 485 тысяч гривен, владеет семья недвижимостью общей площадью 512 квадратных метров. Транспортных средств в декларации нет.



Андрей Куринский написал заявление на увольнение по требованию Владимира Зеленского

Коротко о проблеме с незаконной добычей янтаря

В Житомирской, Ровненской и Волынской областях стихийные копатели янтаря повредили более 6 тысяч 200 гектаров земель лесного фонда и более тысячи гектаров земель сельскохозяйственного назначения – об этом говорил председатель Нацполиции Сергей Князев 12 августа во время рабочей поездки в Житомирскую область вместе с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Такие масштабы означают катастрофические экологические последствия, "вызванные варварским методом открытой добычи янтаря", – сказал Князев. Поэтому в этих условиях северную часть государства могут признать зоной чрезвычайной экологической катастрофы.

Проблема нелегальной добычи янтаря приобрела массовый характер с 2014 года и дольше только обострялась. Еще летом 2015 года пятый президент Украины Петр Порошенко заявлял, что 90% янтаря в Украине добывают нелегально при поддержке правоохранительных органов. Зеленский 12 августа фактически подтвердил, что с тех пор ничего не изменилось.