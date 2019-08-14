На вимогу Зеленського заяву на звільнення написав "не корисний державі" чиновник

Мовиться про начальника Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства Андрія Курінського. Напередодні, 12 серпня, під час наради в Олевську на тему незаконного видобутку бурштину президент назвав Курінського безпосереднім учасником схеми і вимагав його звільнення.

Курінський у відповідь на звинувачення президента Зеленського заявив про наклеп, однак 13 серпня таки написав заяву на звільнення, фото якої опублікував у своєму Facebook.

Детально про ситуацію: Є ще такий бандит, – Зеленський поскандалив із чиновником на Житомирщині

Також Курінський опублікував відкритий лист до Зеленського, у якому заперечив причетність до незаконного видобутку бурштину та наголосив: інформація президента помилкова.

12 серпня у місті Олевськ Житомирської області відбулася нарада під вашим головуванням, під час якої ви заявили про мою причетність до незаконного видобутку бурштину та участі в "бурштинових схемах". Повідомляю, що вас свідомо чи несвідомо ввели в оману,

– написав Курінський.

Однак додав: "Ви наполегливо запропонували мені написати заяву про звільнення, мотивуючи це тим, що я "державі не потрібен", що я і зробив".



Фото заяви на звільнення / Facebook Курінського

Примітно, що в заяві чиновник просить звільнити його не за власним бажанням, а за угодою сторін.

Чому звільняється Курінський? 12 серпня під час візиту на Житомирщину президент Зеленський закликав керівників силових органів області скласти свої повноваження, оскільки вони не здатні боротися проти незаконного видобутку бурштину. Цього ж дня глава держави скликав нараду через діяльність "бурштинової мафії".



"Я не буду зараз називати всі прізвища, я думаю, ці люди зараз нас слухають. Кращий варіант – щоб вони збирали свої речі й змінили країну свого проживання, це буде для них м'який варіант", – заявив тоді Зеленський.

До слова: після візиту Зеленського на Житомирщині прокуратура почала розслідувати можливу причетність правоохоронців до контрабанди незаконно видобутого бурштину

Що відомо про Андрія Курінського? Народився 1980 року, з червня 2014 року працює начальником Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства. Безпартійний, однак у 2015 балотувався до Житомирської обласної ради від "Блоку Петра Порошенка".



Має дружину та двох дочок. У декларації про доходи за 2018 рік дохід родини вказаний у 1 мільйон 485 тисяч гривень, володіє родина нерухомістю загальною площею у 512 квадратних метрів. Транспортних засобів у декларації немає.



Андрій Курінський написав заяву на звільнення на вимогу Володимира Зеленського

Коротко про проблему з незаконним видобутком бурштину

У Житомирській, Рівненській та Волинській областях стихійні копачі бурштину пошкодили понад 6 тисяч 200 гектарів земель лісового фонду та понад тисячу гектарів земель сільськогосподарського призначення – про це говорив голова Нацполіції Сергій Князєв 12 серпня під час робочої поїздки в Житомирську область разом із Президентом України Володимиром Зеленським.

Такі масштаби означають катастрофічні екологічні наслідки, "спричинені варварським методом відкритого видобування бурштину", – сказав Князєв. Тож за цих умов північну частину держави можуть визнати зоною надзвичайної екологічної катастрофи.

Проблема нелегального видобутку бурштину набула масового характеру з 2014 року і далі тільки загострювалася. Ще влітку 2015 року п'ятий президент України Петро Порошенко заявляв, що 90% бурштину в Україні видобувають нелегально за підтримки правоохоронних органів. Зеленський 12 серпня фактично підтвердив, що з того часу нічого не змінилося.