Победа будет в бою, а концовка – в дипломатии, – Зеленский об окончании войны

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что война между Россией и Украиной решится победой Украины на поле боя, а результат будет закреплен на дипломатическом фронте.

Президент Зеленский дал интервью украинским журналистам, в котором он поделился своими ожиданиями от дальнейшей ситуации в войне России против Украины. Владимир Зеленский убежден, что Украина сдатка одержать победу на поле боя, однако важна и дипломатическая составляющая.

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Сейчас это (переговоры между Украиной и Россией – 24 канал) как автомобиль, не бензиновый и не электрокар, гибрид, потому и война такая, сложная, и победа будет очень сложна, она будет и кровавая, она точно будет в бою, но конечность точно будет в дипломатии. Я уверен в этом,

– отмечает президент Украины.