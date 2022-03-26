Победа для Украины и мир для Украины – достижимы, – Зеленский

Владимир Зеленский 26 марта обнародовал щемящее обращение к украинцам. Президент заявил, что победа для Украины и мир для Украины достижимы.

Президент в соцсетях опубликовал серию фотографий. Изображены люди, которые защищают Украину от захватчиков, и с нетерпением ждут мира на своей земле.

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Победа для Украины и мир для Украины – достижимы. И они для нас будут дороже золота, серебра и бронзы всего мира. Ну а пока… Стоим! Держимся! Победим,

– заявил Зеленский.

Фотографии, которые обнародовал Зеленский / Фото: Alfons Cabrera, Carol Guzy, Serhii Korovainyi, Maximilian Clarke, Maks Levin, Pavel Petrov, Chris McGrath

Зеленский выступил с видеообращением на 20-м форуме в Дохе: смотрите видео