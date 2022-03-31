Победа, мир и счастье: трогательные рисунки маленьких украинцев

С мыслями о победе, о мире и счастье маленькие детки рисуют символику Украины и свободных людей.

Национальная полиция Украины обнародовала рисунки маленьких украинцев на своей странице в фейсбук.

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Маленькие люди, но с большой душой и верой в сердце создают рисунки для поддержания боевого духа наших бойцов.

Эти рисунки о вере, о надежде и детских переживаниях. Первый рисунок дитя складывает и носит в кармане. Чтобы всегда с собой носить Украину, чтобы мечтать и надеяться на скорейшую победу. Победа, мир и счастье! Вот о чем мечтают наши маленькие украинцы. Наши защитники вас оберегают, малыши,

– говорится в сообщении Нацполиции Украины.

Рисунки детей:

В Национальной полиции уверяют, что украинские защитники будут изо всех сил оберегать наших детей, наше будущее и нашу свободу.

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