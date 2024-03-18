Путин очень хотел бы иметь 99,9% так называемых "голосов" от россиян. Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман.

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"Я думаю, на следующих "выборах" ему нужно будет 99,9% поддержки. Он может требовать, чтобы ему это нарисовали, как в Советском Союзе", – предположил он.

Легитимизация "выборов" в России

Игорь Эйдман отметил, что все эти проценты якобы голосов, явки на "выборы", наблюдатели из других стран и так далее – это самоутверждение Путина. Задача российской верхушки и пропагандистов – рассказывать диктатору о "поддержке, народной любви и легитимных выборах", чтобы он был доволен.

Легитимизация выборов – это в чистом виде самоутверждение Путина и российской верхушки. Никто адекватный в мире не признает эти "выборы". Признают те страны, которые кормятся благодаря путинской России, качают из нее ресурсы,

– объяснил политолог.

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