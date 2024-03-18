Путін дуже хотів би мати 99,9% так званих "голосів" від росіян. Таку думку 24 Каналу озвучив політолог та соціолог із Німеччини Ігор Ейдман.

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"Я думаю, на наступних "виборах" йому потрібно буде 99,9% підтримки. Він може вимагати, щоб йому це намалювали, як у Радянському Союзі", – припустив він.

Легітимізація "виборів" у Росії

Ігор Ейдман зазначив, що усі ці відсотки нібито голосів, явки на "вибори", спостерігачі з інших країн і так далі – це самоствердження Путіна. Завдання російської верхівки та пропагандистів – розповідати диктатору про "підтримку, народну любов та легітимні вибори", аби він був задоволений.

Легітимізація виборів – це у чистому вигляді самоствердження Путіна та російської верхівки. Ніхто адекватний у світі не визнає ці "вибори". Визнають ті країни, які годуються завдяки путінській Росії, качають з неї ресурси,

– пояснив політолог.

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