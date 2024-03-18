Путін дуже хотів би мати 99,9% так званих "голосів" від росіян. Таку думку 24 Каналу озвучив політолог та соціолог із Німеччини Ігор Ейдман.
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"Я думаю, на наступних "виборах" йому потрібно буде 99,9% підтримки. Він може вимагати, щоб йому це намалювали, як у Радянському Союзі", – припустив він.
Легітимізація "виборів" у Росії
Ігор Ейдман зазначив, що усі ці відсотки нібито голосів, явки на "вибори", спостерігачі з інших країн і так далі – це самоствердження Путіна. Завдання російської верхівки та пропагандистів – розповідати диктатору про "підтримку, народну любов та легітимні вибори", аби він був задоволений.
Легітимізація виборів – це у чистому вигляді самоствердження Путіна та російської верхівки. Ніхто адекватний у світі не визнає ці "вибори". Визнають ті країни, які годуються завдяки путінській Росії, качають з неї ресурси,
– пояснив політолог.
"Вибори" президента у Росії: головне
- Упродовж кількох днів – з 15 по 17 березня – у Росії та на окупованих територіях України проводили так звані "вибори" президента. Російські посадовці повідомляють, що явка на так званих виборах президента Росії у 2024 році стала рекордною в новітній історії держави-агресорки. Там зазначають, що вона нібито склала 77,44%.
- Підсумки виборів президента Росії офіційно підведуть 21 березня. Однак практично усі виборчі дільниці завершили роботу, обробили 99,83% протоколів. Наразі повідомляють, що Владімір Путін отримав 87,30% голосів.
- Путін на радощах прибув до свого виборчого штабу та наговорив чимало маячні. Зокрема, у виступі диктатор говорив про сам процес виборів, РДК на території Росії, війну проти України, смерть Навального, а також майбутні вибори у США.