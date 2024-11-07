Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, отметив, что республиканцы фактически получат всю власть. Они также побеждают на выборах в Сенат и Палату представителей.

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Чего ожидать от Трампа

Как отметил Яковенко, победа Трампа может быть досадной для нашего государства. Он, судя по всему, воспринимает войну в Украине как локальное явление, в котором Штаты не должны участвовать.

Администрация Трампа может заставить Украину пойти на так называемый "мир в обмен на территории". Хотя вряд ли Путин захочет останавливать войну.

Вероятно, будет попытка шантажировать Украину отказом от поддержки. Об этом говорил уже вице-президент Вэнс. Он говорил, что нужно прекратить поддержку Украины и сделать так, чтобы это была проблема Европы,

– сказал Яковенко.

Победа Трампа в целом станет "холодным душем" для тех, кто сильно рассчитывал на Соединенные Штаты. Приходят времена, когда и Европе, и Украине нужно больше рассчитывать на собственные силы.

Посол Украины в США в 2015 – 2019 годах Валерий Чалый предположил, чего ожидать от Трампа. Новый президент Штатов делал много одиозных заявлений и обещаний, но на практике они могут несколько измениться. А советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк уверен, что с приходом в Белый дом Трамп начнет значительно глубже анализировать все, что происходит. А Россию будет ждать разочарование.