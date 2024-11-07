Посол Украины в США в 2015 – 2019 годах Валерий Чалый рассказал 24 Каналу, что Дональд Трамп в день победы во время выступления четко сказал, что будет выполнять все пункты, которые озвучивал в период своей кампании. По его мнению, такие заявления новоизбранного президента США правда, однако выполнение этих обещаний может несколько видоизменяться.

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Военная помощь Украине

Трамп заявлял, что быстро завершит войну в Украине. По мнению Валерия Чалого, интерпретация его слов может быть разной.

Пока неизвестно, какой будет цена прекращения боевых действий. Є опасения, что это будет означать перекрытие поставок вооружения и, как следствие, капитуляцию Украины.

Посол объяснил, что президент Соединенных Штатов Америки не может приостановить военные поставки ВСУ, ведь Конгресс США уже выделил средства на этот заказ.

Любой президент, в том числе и Дональд Трамп, не выступит против национального лобби военно-промышленного комплекса. То, что заложено в контракты по вооружению будет произведено,

– сказал он.

Однако, по мнению Чалого, беспокойство вызывает то, что будет дальше, ведь в оборонном бюджете США пока не заложены средства для следующих пакетов военной помощи для Украины.

Я думаю, что поставки продлятся еще до лета 2025 года, по условиям контрактов, которые были заключены ранее, но трудно сказать, что будет дальше,

– высказался посол.

Валерий Чалый считает, что новая администрация Трампа будет настаивать будет настаивать на том, чтобы перенести прямые расходы на помощь Украине со своих налогоплательщиков на европейцев. Аргументом может стать то, что Россия больше угрожает странам Европы, чем США.

Он добавил, что Соединенные Штаты Америки будут продолжать поддержку Украины, ведь это входит в их национальные интересы. Президента там выбирают именно для того, чтобы он реализовывал это.

Если президент США противоречит национальным интересам, то есть конституция. Американцы имеют право на прямое сопротивление. А нам (украинцам – 24 Канал) придется пережить тяжелую зиму, ведь до этого никаких глобальных политических решений я пока не предвижу,

– отметил Чалый.

К слову, Дональд Трамп планирует прекратить войну в Украине, заставив Киев и Москву согласиться на переговоры, но детали его "мирного плана" остаются неясными. По информации The Wall Street Journal, предложенные советниками идеи предусматривают отказ Украины от вступления в НАТО и демилитаризованную зону на линии фронта, что закрепит часть оккупированных территорий за Россией. Однако такие условия могут вызвать серьезное сопротивление как в Украине, так и среди союзников США, которые считают агрессию России угрозой собственной безопасности.