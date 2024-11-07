Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, зауваживши, що республіканці фактично отримають усю владу. Вони також перемагають на виборах до Сенату та Палати представників.

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Чого очікувати від Трампа

Як наголосив Яковенко, перемога Трампа може бути прикрою для нашої держави. Він, судячи з усього, сприймає війну в Україні як локальне явище, в якому Штати не мають брати участь.

Адміністрація Трампа може змусити Україну піти на так званий "мир в обмін на території". Хоча навряд чи Путін захоче зупиняти війну.

Ймовірно, буде спроба шантажувати Україну відмовою від підтримки. Про це говорив вже віцепрезидент Венс. Він казав, що потрібно припинити підтримку України і зробити так, щоб це була проблема Європи,

– сказав Яковенко.

Перемога Трампа загалом стане "холодним душем" для тих, хто сильно розраховував на Сполучені Штати. Приходять часи, коли і Європі, і Україні потрібно більше розраховувати на власні сили.

Посол України в США у 2015 – 2019 роках Валерій Чалий припустив, чого очікувати від Трампа. Новий президент Штатів робив багато одіозних заяв та обіцянок, але на практиці вони можуть дещо змінитися. А радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк впевнений, що з приходом у Білий дім Трамп почне значно глибше аналізувати все, що відбувається. А на Росію чекатиме розчарування.