Кремль очікуватиме поки у Сполучених Штатах сформується нова адміністрація, але і тут буде розчарування. Радник голови ОПУ Михайло Подоляк сказав 24 Каналу, що можна очікувати більш жорсткої поведінки Вашингтону щодо Росії.

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Подоляк зазначив, що для Росії ключове – постійна нестабільність у тих чи інших країнах, конфліктність під час виборчої кампанії, неготовність одних визнавати вибори.

Необхідно віддати належне США. І Джо Байден, і Камала Гарріс чітко сказали, що зроблять усе для безконфліктної передачі влади. Тому Росія спустошена, що у Штатах немає хаосу, а навпаки, стала демократія, яка вміє справлятись зі своїми викликами в повному обсязі.

У Кремлі усвідомлюють, що всі заяви, які були напередодні виборів, треба буде інакше сприймати після того, як Трамп розпочне виконувати президентські обов'язки.

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Він набагато глибше аналізуватиме все, що відбувається. Зокрема, у Росії, її відносинах з Китаєм, Глобальним Півднем та загалом війну країни-агресорки проти України. Відповідно, виходячи з прагматичних інтересів Трампа до ухвалення тих чи інших рішень, може бути зовсім інше, ніж те, що очікувала Росія.

Воно так і буде, до речі <..> Повертаємось до пана Трампа з погляду російського сприйняття. Вони сьогодні розчаровані та розгублені, це очевидно. Вони очікують і будуть очікувати до моменту, поки не буде чітко сформована адміністрація – хто там є хто, хто за які напрямки відповідає, які акценти він буде розставляти. Чекатимуть перших публічних офіційних заяв від цих представників по напрямках, по галузях, від пана Трампа особисто,

– наголосив Михайло Подоляк.

Але на Росію чекатиме розчарування. Відбувається переформатування відносин з Москвою з боку європейських країн. Зокрема, тих, які її підтримували. Тому можна точно очікувати більш жорсткої поведінки США щодо Росії.

Що цікаво, у МЗС Росії заявили про готовність співпрацювати з адміністрацією Трампа, але з умовою, що країна-агресорка має намір твердо відстоювати свої "національні інтереси" та досягнення цілей так званої "сво".