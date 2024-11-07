Кремль будет ожидать пока в Соединенных Штатах сформируется новая администрация, но и здесь будет разочарование. Советник председателя ОПУ Михаил Подоляк сказал 24 Каналу, что можно ожидать более жесткого поведения Вашингтона в отношении России.

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Чего стоит ожидать России от президентства Трампа

Подоляк отметил, что для России ключевое – постоянная нестабильность в тех или иных странах, конфликтность во время избирательной кампании, неготовность одних признавать выборы.

Необходимо отдать должное США. И Джо Байден, и Камала Харрис четко сказали, что сделают все для бесконфликтной передачи власти. Поэтому Россия опустошена, что в Штатах нет хаоса, а наоборот, стала демократия, которая умеет справляться со своими вызовами в полном объеме.

В Кремле осознают, что все заявления, которые были накануне выборов, надо будет иначе воспринимать после того, как Трамп начнет выполнять президентские обязанности.

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Он будет гораздо глубже анализировать все, что происходит. В частности, в России, ее отношениях с Китаем, Глобальным Югом и в целом войну страны-агрессора против Украины. Соответственно, исходя из прагматических интересов Трампа к принятию тех или иных решений, может быть совсем другое, чем то, что ожидала Россия.

Оно так и будет, кстати <..> Возвращаемся к господину Трампу с точки зрения российского восприятия. Они сегодня разочарованы и растеряны, это очевидно. Они ожидают и будут ожидать до момента, пока не будет четко сформирована администрация – кто там есть кто, кто за какие направления отвечает, какие акценты он будет расставлять. Будут ждать первых публичных официальных заявлений от этих представителей по направлениям, по отраслям, от господина Трампа лично,

– отметил Михаил Подоляк.

Но Россию будет ждать разочарование. Происходит переформатирование отношений с Москвой со стороны европейских стран. В частности, тех, которые ее поддерживали. Поэтому можно точно ожидать более жесткого поведения США в отношении России.

Что интересно, в МИД России заявили о готовности сотрудничать с администрацией Трампа, но с условием, что страна-агрессор намерена твердо отстаивать свои "национальные интересы" и достижение целей так называемой "сво".