Министр обороны Великобритании Джон Гили уверен, что администрация нового президента США Дональда Трампа и дальше будет поддерживать НАТО и Украину в борьбе с Россией. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Так страны получают безопасность

Гили ожидает, что США останутся рядом с такими союзниками, как Великобритания, и будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется для победы.

Он считает, что Трамп также осознает важность таких альянсов, как НАТО, для обеспечения международной безопасности.

Гили думает, что Трамп признает, что через такие союзы как НАТО страны получают безопасность. По его словам, приверженность США к НАТО и безопасности Европы останется сильной при новой администрации. В то же время он отметил, что европейские страны должны увеличивать собственные расходы на оборону.

Я не ожидаю, что США отвернутся от НАТО. Они признают важность альянса и необходимость предотвращения дальнейших конфликтов в Европе,

– объяснил Гили.