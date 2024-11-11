Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі впевнений, що адміністрація нового президента США Дональда Трампа й далі підтримуватиме НАТО та Україну у боротьбі із Росією. Про це пише 24 Канал із посиланням на Reuters.

Дивіться також У Росії кажуть, що їхній армії передали нову партію винищувачів Су-57 та Су-35С

Так країни отримують безпеку

Гілі очікує, що США залишаться поруч із такими союзниками, як Велика Британія, і підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно для перемоги.

Він вважає, що Трамп також усвідомлює важливість таких альянсів, як НАТО, для забезпечення міжнародної безпеки.

Гілі думає, що Трамп визнає, що через такі союзи як НАТО країни отримують безпеку. За його словами, прихильність США до НАТО і безпеки Європи залишиться сильною за нової адміністрації. Водночас він наголосив, що європейські країни мають збільшувати власні витрати на оборону.

Я не очікую, що США відвернуться від НАТО. Вони визнають важливість альянсу і необхідність запобігання подальшим конфліктам у Європі,

– пояснив Гілі.