После победы Дональда Трампа на выборах многие американцы начали активно искать способы покинуть страну. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на Reuters.

Смотрите также Иран планировал убийство Трампа перед выборами: в Минюсте США озвучили подробности

Что известно об интересе к эмиграции американцев

Сразу после закрытия избирательных участков на востоке США количество запросов в Google по эмиграции выросло в разы. В частности, интерес к переезду в Канаду вырос на 1,270%, в Австралию – на 820%, а в Новую Зеландию – на 2000%.

Спрос на эмиграцию в эти страны был на самом высоком уровне в среду вечером, а сайт миграционной службы Новой Зеландии зафиксировал 25,000 новых пользователей из США.

Многие юристы по миграционным делам также отмечают рост запросов. Так, адвокат из Канады, Эван Грин, отмечает, что каждые полчаса он получает новое обращение от людей относительно эмиграции.

Обратите внимание! По словам агентства, такой спрос на выезд за границу напоминает ситуацию после выборов 2016 года, когда также был зафиксирован бурный рост запросов на эмиграцию после победы Трампа.

Согласно результатам опросов, большинство избирателей чувствуют угрозу для демократии в стране. Люди опасаются усиления конфликтов между демократами и республиканцами, особенно в вопросах расы, гендера, образования и прав человека.

В Reddit-группах, посвященных эмиграции из США, люди активно обмениваются советами относительно того, куда можно поехать, как получить визу или работу за рубежом. Однако, несмотря на большой интерес, эмиграция оказывается сложным и дорогим процессом.

5 ноября стало известно, что Дональд Трамп победил на выборах в США 2024. Он получил нужное количество голосов, обогнав свою конкурентку Камалу Харрис на более чем 50 очков.