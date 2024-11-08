Після перемоги Дональда Трампа на виборах багато американців почали активно шукати способи покинути країну. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на Reuters.

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Що відомо про інтерес до еміграції американців

Відразу після закриття виборчих дільниць на сході США кількість запитів в Google щодо еміграції зросла в рази. Зокрема, інтерес до переїзду до Канади зріс на 1,270%, в Австралію – на 820%, а в Нову Зеландію – на 2000%.

Попит на еміграцію до цих країн був на найвищому рівні в середу ввечері, а сайт міграційної служби Нової Зеландії зафіксував 25,000 нових користувачів з США.

Багато юристів з міграційних справ також відзначають зростання запитів. Так, адвокат з Канади, Еван Грін, зазначає, що кожні пів години він отримує нове звернення від людей щодо еміграції.

Зверніть увагу! За словами агенції, такий попит на виїзд за кордон нагадує ситуацію після виборів 2016 року, коли також було зафіксовано бурхливе зростання запитів на еміграцію після перемоги Трампа.

Згідно з результатами опитувань, більшість виборців відчувають загрозу для демократії в країні. Люди побоюються посилення конфліктів між демократами та республіканцями, особливо в питаннях раси, гендеру, освіти та прав людини.

У Reddit-групах, присвячених еміграції з США, люди активно обмінюються порадами щодо того, куди можна поїхати, як отримати візу чи роботу за кордоном. Проте, попри великий інтерес, еміграція виявляється складним і дорогим процесом.

5 листопада стало відомо, що Дональд Трамп переміг на виборах у США 2024. Він здобув потрібну кількість голосів, обігнавши свою конкурентку Камалу Гарріс на більш ніж 50 очок.