Сенатор Том Коттон из Арканзаса решил не присоединяться к будущей администрации Дональда Трампа. Он продолжит работу в Сенате. Об этом передает 24 Канал, ссылаясь на CNN.
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Что известно об отказе Коттона
Как сообщают источники CNN, Коттона рассматривали на высокие должности, связанные с национальной обороной и безопасностью, однако он решил остаться в Сенате.
Коттон, известный консервативными взглядами и жесткой позицией по Китаю и Ирану, намерен сосредоточиться на работе в Сенате и планирует бороться за кресло председателя Республиканской партии. Он также заявил команде Трампа, что продолжит поддерживать политику бывшего президента как представитель Конгресса.
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- 5 ноября было объявлено, что Трамп набрал 279 из нужных 270 голосов, что гарантирует его победу на выборах.
- Его главная конкурентка Камала Харрис уже поздравила Трампа с победой в телефонном разговоре. После его триумфа Харрис обратилась к американскому народу, где признала свое поражение.