Сенатор Том Коттон из Арканзаса решил не присоединяться к будущей администрации Дональда Трампа. Он продолжит работу в Сенате. Об этом передает 24 Канал, ссылаясь на CNN.

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Что известно об отказе Коттона

Как сообщают источники CNN, Коттона рассматривали на высокие должности, связанные с национальной обороной и безопасностью, однако он решил остаться в Сенате.

Коттон, известный консервативными взглядами и жесткой позицией по Китаю и Ирану, намерен сосредоточиться на работе в Сенате и планирует бороться за кресло председателя Республиканской партии. Он также заявил команде Трампа, что продолжит поддерживать политику бывшего президента как представитель Конгресса.

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