Может повторить успех Буша-младшего: Трамп идет к победе и по количеству голосов избирателей

Дональд Трамп станет 47 президентом США. Как выяснилось, республиканец может победить не только по количеству голосов в коллегии выборщиков, но и по количеству избирателей, которые поддержали его на выборах.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times. В издании отметили, что для республиканцев это впервые с 2004 года.

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Сколько у Трампа голосов избирателей

Предыдущим республиканцем, который смог победить не только по количеству голосов в коллегии выборщиков, но и по количеству избирателей, которые за него проголосовали, был Джордж Буш-младший аж в 2004 году.

Учитывая особенности сложной избирательной системы США, победитель выборов не всегда является кандидатом, получившим наибольшее количество голосов избирателей. Так, в 2016 году Дональд Трамп стал президентом, хотя его соперница Хиллари Клинтон получила почти на три миллиона голосов больше.

В 2020 году Джо Байден победил как по количеству голосов в коллегии выборщиков, так и по количеству голосов избирателей, опередив Трампа на семь миллионов голосов.

На этот раз Трамп приближается к победе с перевесом в несколько миллионов голосов. На данный момент его отрыв составляет почти пять миллионов голосов, но эта разница, вероятно, уменьшится, поскольку результаты из демократических районов Западного побережья США еще не полностью учтены.