Повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times. У виданні зауважили, що для республіканців це вперше з 2004 року.

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Скільки у Трампа голосів виборців

Попереднім республіканцем, який зміг перемогти не лише за кількістю голосів у колегії виборників, але й за кількістю виборців, які за нього проголосували, був Джордж Буш-молодший аж у 2004 році.

Зважаючи на особливості складної виборчої системи США, переможець виборів не завжди є кандидатом, який отримав найбільшу кількість голосів виборців. Так, у 2016 році Дональд Трамп став президентом, хоча його суперниця Гілларі Клінтон отримала майже на три мільйони голосів більше.

У 2020 році Джо Байден переміг як за кількістю голосів у колегії виборників, так і за кількістю голосів виборців, випередивши Трампа на сім мільйонів голосів.

Цього разу Трамп наближається до перемоги з перевагою в кілька мільйонів голосів. На цю мить його відрив становить майже п'ять мільйонів голосів, але ця різниця, ймовірно, зменшиться, оскільки результати з демократичних районів Західного узбережжя США ще не повністю враховані.