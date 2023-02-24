Победа Украины будет в 2023 году: Зеленский назвал важное условие

Победа Украины может произойти в этом году. Она станет возможной, если все будут в полном объеме работать ради нее.

В частности, говорится и о партнерах нашего государства. Об этом во время пресс-конференции заявил президент Владимир Зеленский, сообщает 24 Канал.

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Украина может победить в 2023 году

Зеленский заявил, что Украина противостоит агрессору и в этом ей помогают союзники. Поэтому очень важно, чтобы каждый сфокусировался и продолжал работать.

Вы знаете, я действительно очень хочу, чтобы внутри нашего государства мы оставались крепким кулаком, а наши партнеры были объединены ради нашей победы. Если они сдержат свое слово, если все мы сделаем свою важную домашнюю работу, если все выполним свою задачу, то неизбежно нас ожидает победа,

– заявил президент.

Глава государства добавил, что уверен, что победа будет. Он хочет, чтобы это произошло в этом году.

"У нас для этого есть все: уверенность, мотивация, друзья – мы объединили все силы против этого нашествия. Ни одна страна в мире не может выстоять против такой агрессивной войны", – отметил президент.

По его словам, все точно понимают, чего хотят кремлевский диктатор Владимир Путин, Кремль, военно-политическое руководство России.

"Поэтому очень важно, чтобы каждый из нас сфокусировался и работал на своем месте, тогда будет победа, потому что на нашей стороне – правда и дети, которых очень жаль, потому что мы их теряем на фронте. Дети, которых мы любим, и жаль, когда мы их теряем на фронте. А они (россияне – 24 Канал) бросают всех и не считают смерти, это их выбор", – подытожил Зеленский.

Речь идет о большем количестве снарядов крупных калибров, дальнобойных ракетах, беспилотниках, бронетехнике и авиации.