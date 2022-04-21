Победа Украины – единственная альтернатива ядерной катастрофе, – российский оппозиционер Гудков

Гипотетически, Украина и Россия достигли каких-то договоренностей, Путин выходит из бункера и закрывает страну. А все силы и средства сосредотачивают на строительстве оружия, а потом снова идет войной.

Об этом в эфире 24 канала рассказал Геннадий Гудков, российский оппозиционный политик. Он также добавил, что Путин готов потопить целую страну в нищете, чтобы утолить собственную зависть.

Читайте также Россия хочет добиться значительного успеха до 9 мая, это может повлиять на ее действия на Востоке.

Таким образом, он превратит страну в супервооруженную помойку, где людям нечего есть,

– убежден Гудков.

Почему Украина должна победить

Если сейчас не остановить Россию, то в будущем все закончится гораздо хуже. Надеюсь, что Запад понимает, что победа Украины – единственная альтернатива ядерной войне,

– говорит российский оппозиционер.

По мнению Гудкова, Украина сейчас – концентрация мирового добра и на нее упала вся тяжесть борьбы с мировым злом. Поэтому политик убежден, что пока украинский народ приносит себя в жертву ради общечеловеческого блага, нужно помочь ему победить.

Смотрите видео о шансах мира на ядерную войну и что будет с Россией