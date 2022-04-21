Победа Украины – единственная альтернатива ядерной катастрофе, – российский оппозиционер Гудков
Гипотетически, Украина и Россия достигли каких-то договоренностей, Путин выходит из бункера и закрывает страну. А все силы и средства сосредотачивают на строительстве оружия, а потом снова идет войной.
Об этом в эфире 24 канала рассказал Геннадий Гудков, российский оппозиционный политик. Он также добавил, что Путин готов потопить целую страну в нищете, чтобы утолить собственную зависть.
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Таким образом, он превратит страну в супервооруженную помойку, где людям нечего есть,
– убежден Гудков.
Почему Украина должна победить
Если сейчас не остановить Россию, то в будущем все закончится гораздо хуже. Надеюсь, что Запад понимает, что победа Украины – единственная альтернатива ядерной войне,
– говорит российский оппозиционер.
По мнению Гудкова, Украина сейчас – концентрация мирового добра и на нее упала вся тяжесть борьбы с мировым злом. Поэтому политик убежден, что пока украинский народ приносит себя в жертву ради общечеловеческого блага, нужно помочь ему победить.
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