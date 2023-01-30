Возможна победа в 2023 году: военный ВСУ рассказал, что ей будет предшествовать

Украинское военное командование прогнозирует окончание войны в 2023 году. Поскольку Россия не достигла никакой цели войны, она будет пытаться пойти в новое большое наступление, но после этого ВСУ пойдут в контрнаступление.

Об этом 24 Каналу рассказал военный ВСУ, а до войны украинский политолог Кирилл Сазонов. По его словам, у России еще есть ресурсы для наступления, но ВСУ его сломают, после чего пойдут освобождать украинскую территорию.

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Военные уверены в победе в этом году

Кирилл Сазонов рассказал, что он и его командование уверены в победе в 2023 году. В то же время, ожидается, что Россия будет наступать в ближайшее время, но ВСУ сможет дать отпор.

Об этом говорил Кирилл Буданов, об этом говорила разведка и Генеральный штаб, что мы ожидаем, что, скорее всего, Россия пойдет в наступление в ближайшее время, потому что никакой цели "СВО" они не достигли, а ресурсы у них еще есть. Сломив зубы на нашей обороне, будут отступать, а мы перейдем в контрнаступление. Это будет весной, скорее всего,

– сказал политолог.

Но Кирилл Сазонов подчеркнул, что это лишь прогнозы, а это – "на войне дело не благодарное". Военный убежден, что Россия попытается осуществить наступление до того, как Украина получит новое западное оружие. По прогнозам Сазонова, основные боевые действия будут проходить весной, а летом уже можно будет подводить первые итоги.

Политолог и военный рассказал, почему победа возможна в 2023 году: смотрите видео

Военный оптимистично отметил, что Украина получит все необходимое оружие, в том числе истребители. Он аргументировал это тем, что ранее в Западных странах говорили, что не будут поставлять HIMARS и танки, но теперь решения приняты и аналогично будет с решениями по самолетам.

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