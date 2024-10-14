Если этого нет, то территории мы не вернем, – командир роты БПЛА о том, что является победой

Ситуация на фронте остается сложной. Российское наступление продолжается. Командир роты беспилотников Геннадий Левитас говорит, что выход на границы 1991 года еще нельзя считать победой.

В интервью "Телеграфу" командир роты ударных БGЛА 112 ОБр ТРО Геннадий Левитас с псевдонимом "Кажан" рассказал о ситуации на фронте, а также о том, какой украинцы представляют победу.

Смотрите также Зеленский показал один из оборонных заводов, что помогает в войне

Для победы нет никаких предпосылок

По словам военного, нет никаких признаков того, что мы приближаемся к победе. Ведь линия соприкосновения постоянно движется, россияне продвигаются вперед. Левитас говорит, что сейчас только замедляется потеря территорий, и это происходит большой ценой.

Украина находится в ожидании какого-то прорыва – технологического, тактического или дипломатического. Впрочем, он тоже пока не наблюдается.

Отдельно "Кажан" прокомментировал понятие "победы" для украинцев. Этот вопрос остается нерешенным, отмечает военный.

Победа для нас – когда ракеты перестали бить? А в это время какое-то там условное АТО стоит, какие-то люди удерживают позиции? Или победа – это когда мы вернулись на границы 91-го года, но Россия существует и она имеет силы и средства, чтобы снова вторгнуться?,

– размышляет Левитас.

По его словам, никогда ни один результат не является окончательным. Выход на те или иные границы не означает ни победу, ни проигрыш. Это исторический процесс. Сегодня мы достигли успеха, а завтра понесли потери.

Военный развенчивает иллюзию, что, мол, украинцы могут выбирать, от каких территорий отказываться, а какие отвоевывать. Это вопрос не выбора, а ресурса. "Если последнего нет, то территории мы не вернем".

К слову, комбат "Ахиллес" объяснил, в чем заключалось значение Курской операции.