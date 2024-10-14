Владимир Зеленский побывал на одном из производств нашего оборонно-промышленного комплекса.

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Зеленский на производстве

Глава государства отметил, что сегодня очень важно, чтобы сила нашего государства росла.

И все, кто работает ради этого, также являются защитниками Украины, делают большой вклад в то, чтобы наше государство выстояло. Спасибо каждому и каждой, кто отдает свои собственные силы ради укрепления страны, всем нашим партнерам за совместные договоренности и проекты, которые добавляют возможностей для защиты жизни людей,

– подчеркнул президент.

Визит Зеленского на предприятие: смотрите видео

К слову, мастерская "Дикие Шершни" объявила о запуске серийного производства новых истребителей "Шахедов".

Кроме того, на вооружение Воздушных сил Украины заметили современные авиационные ракеты AIM-9X Block II Sidewinder.