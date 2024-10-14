Володимир Зеленський побував на одному із виробництв нашого оборонно-промислового комплексу.
Дивіться також Протиракетний щит Польщі: що відомо про базу Aegis Ashore і чи буде вона збивати російські цілі
Зеленський на виробництві
Глава держави зазначив, що сьогодні дуже важливо, щоб сила нашої держави зростала.
І всі, хто працює заради цього, також є захисниками України, роблять великий внесок у те, щоб наша держава вистояла. Дякую кожному й кожній, хто віддає свої власні сили заради зміцнення країни, усім нашим партнерам за спільні домовленості та проєкти, які додають можливостей для захисту життя людей,
– наголосив президент.
Візит Зеленського на підприємство: дивіться відео
До слова, майстерня "Дикі Шершні" оголосила про запуск серійного виробництва нових винищувачів "Шахедів".
Крім того, на озброєнні Повітряних сил України помітили найсучасніші авіаційні ракети AIM-9X Block II Sidewinder.